Fenerbahçe'nin Fred'i Cezalı Duruma Düştü

Fenerbahçe'nin Fred'i Cezalı Duruma Düştü
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Eyüpspor maçında gördüğü sarı kartla Hatayspor karşısında oynayamayacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Eyüpspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadeleye 11'de başlayan Fred, 53. dakikada ikili mücadele sonrası sarı kart gördü. Fred, bu sezon 8. kez sarı kart gördü ve 2. kez cezalı duruma düştü.

32 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta oynayacağı Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fred, Eyüpspor karşısında 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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