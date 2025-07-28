Fenerbahçe'nin Feyenoord Maçını İsveçli Hakem Yönetecek

Fenerbahçe'nin Feyenoord Maçını İsveçli Hakem Yönetecek
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile karşılaşacak. Maçın hakemi Glenn Nyberg olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord ile oynayacağı karşılaşmayı İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'da Feyenoord ile karşılaşacak. UEFA, bu müsabakada görev yapacak hakemleri açıkladı. Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak maçta İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg düdük çalacak. Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderkvist yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Oscar Johnson olacak.

İki ekip arasındaki maçta Carlos del Cerro Grande, Video Yardımcı Hakem (VAR), Juan Martinez Munuera AVAR'da görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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