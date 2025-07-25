Fenerbahçe'nin Feyenoord ile Maç Programı Belirlendi

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord ile 6 Ağustos'ta deplasmanda ve 12 Ağustos'ta İstanbul'da karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle oynayacağı maçların programı belli oldu.

UEFA'nın açıklamasına göre sarı-lacivertli ekip, Feyenoord ile ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda oynayacak.

Karşılaşmanın rövanşında iki takım, 12 Ağustos Salı günü 20.00'de İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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