Fenerbahçe'nin Feyenoord ile Maç Programı Belirlendi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Feyenoord ile 6 Ağustos'ta deplasmanda ve 12 Ağustos'ta İstanbul'da karşılaşacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Hollanda'nın Feyenoord ekibiyle oynayacağı maçların programı belli oldu.
UEFA'nın açıklamasına göre sarı-lacivertli ekip, Feyenoord ile ilk maçını 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de deplasmanda oynayacak.
Karşılaşmanın rövanşında iki takım, 12 Ağustos Salı günü 20.00'de İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor