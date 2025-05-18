Fenerbahçe'nin Eyüpspor Maçında Tribünler Boş Kaldı

Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı maçta tribünler boş kaldı. Şampiyonluktan uzaklaşan takım protesto edildi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, sezon başından bu yana lig ve Avrupa kupalarında tüm maçları tıklım tıklım tribünlere oynarken, bugün tersi yaşandı. Ligde son 3 haftaya lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde giren Fenerbahçe'nin şampiyonluktan uzaklaşması, Eyüpspor maçına da yansıdı.

Fenerbahçe taraftarından, ısınma bölümünden itibaren "Yönetim istifa" sesleri yükselirken, maçın ilk düdüğüyle birlikte ise takımlarını ıslıkladılar. Ligde Galatasaray'ın, aynı saatte başlayan Kayserispor karşısında 1 puan alması takdirde şampiyonluğunu ilan edecek olması da Saracoğlu'nda büyük etki oluşturdu. Sarı-lacivertli taraftarlar özellikle iç sahada alınan üst üste puan kayıpları sonrası tepkilerini dile getirmişti. Bugün de Eyüpspor maçında tribünlerin yarı yarıya boş kalması dikkat çekti. - İSTANBUL