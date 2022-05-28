Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Metin Aşık, kabri başında anıldı - Haberler

Fenerbahçe Kulübü eski başkanlarından Metin Aşık, vefatının 3. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen törene Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Aşık'ın aile üyeleri katıldı.

Kulüp televizyonuna açıklamada bulunan Kızılhan, "Dün gibiydi. 3 sene çok çabuk geçti. Kabri başında ailesi ve sevenleriyle birlikte dualar ettik ve başkanımızı andık. Tekrar camiamızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.