Fenerbahçe'nin en istikrarlı ismi Milan Skriniar

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin vazgeçilmez ismi kaptan Milan Skriniar oldu.

Sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de sonraki haftalarda teknik direktörlük koltuğuna Domenico Tedesco otururken, 2 teknik adam sezonun ilk yarısında tam 32 futbolcuya formayı verdi.

Sezona sarı-lacivertli takımda başlayıp ligde süre alan isimlerden Cengiz Ünder, Sofyan Amrabat, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve Dominik Livakovic, başka takımlara transfer oldu.

Anderson Talisca, ligin ilk yarısında oynanan 17 maçın tamamında süre alırken en fazla sahada kalan oyuncu ünvanını 1440 dakikayla Milan Skriniar aldı. Slovak savunma oyuncusu, cezalı olduğu Fatih Karagümrük müsabakasında takımını yalnız bırakırken diğer 16 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

17 maçta da forma giyen Anderson Talisca ise bu maçların 12'sine ilk 11 başlarken toplamda 973 dakika sahada kaldı.

Milan Skriniar'ın ardından 15 maçta 1281 dakika forma giyen Jayden Oosterwolde, takımın en fazla oynayan ikinci ismi oldu.

Yeni transferler arasında en istikrarlısı Asensio

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği isimler arasında en fazla süreyi İspanyol futbolcu Marco Asensio aldı.

Ligde 12'si ilk 11 olmak üzere 13 maçta forma giyen Asensio, bu mücadelelerde 1006 dakika sahada kaldı. Oynadığı maçlarda 8 de golü bulunan İspanyol oyuncu, takımın en golcü ikinci ismi oldu.

Asensio'yu 990 dakikayla kaleci Ederson takip etti. Brezilyalı file bekçisi 11 maçta boy gösterirken bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika forma giydi.

Yeni transferlerden Kerem Aktürkoğlu 13 maçta 962 dakika, Nelson Semedo ise 12 mücadelede 912 dakika sahada kaldı.

Sezon başında kadroya katılan oyunculardan en fazla maça çıkan isim ise Archie Brown oldu. İngiliz oyuncu 10'u ilk 11 olmak üzere 15 maçta süre alırken toplamda 886 dakika forma giydi.

17 maçta 4 farklı kaleci şans buldu

Fenerbahçe'nin bu sezon ligdeki maçlarında 4 kaleci süre aldı. Sezon başında kadroda olan Dominik Livakovic 1 maçta 90 dakika, İrfan Can Eğribayat 3 maçta 270 dakika, Tarık Çetin ise 2 maçta 180 dakika şans bulurken, yeni transfer Ederson 11 maçta 990 dakika sahada kaldı.

Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic sezona Fenerbahçe'yle başlayıp İspanya'nın Girona takımına transfer oldu.

En tecrübelisi Cenk Tosun, en genci Haydar Karataş

Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında sarı-lacivertli formayı terleten isimler arasında en tecrübeli isim Cenk Tosun oldu.

Samsunspor ile oynanan karşılaşmanın ardından kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki Cenk Tosun, ligin ilk bölümünde 5 maçta 60 dakika süre aldı.

Sarı-lacivertli takımda forma giyen en genç isim ise 18 yaşındaki Haydar Karataş.

İlk yarının son maçında ikas Eyüpspor karşısında Marco Asensio'nun yerine 89. dakikada oyuna dahil olan 2007 doğumlu futbolcu, sarı-lacivertli takımda bu sezon forma şansı bulan en genç isim oldu.

17 yabancı oyuncu forma giydi

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki 17 lig müsabakasında 17 yabancı oyuncu süre aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Ederson, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Fred, Marco Asensio, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Dorgeles Nene, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat, Alexander Djiku ve Dominik Livakovic ligde forma giyen isimler oldu.

Bu futbolculardan Sofyan Amrabat, Alexander Djiku ve Dominik Livakovic ilk yarının sonraki bölümünde takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de futbolcuların ilk yarı performansı

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında sarı-lacivertli formayla süre alan futbolcular şöyle:

Futbolcu

Yaş

Uyruk

Maç

İlk 11

Süre

Milan Skriniar

30

Slovakya

16

16

1440

Jayden Oosterwolde

24

Hollanda

15

14

1281

İsmail Yüksek

26

Türkiye

15

11

1048

Marco Asensio

29

İspanya

13

12

1006

Ederson

32

Brezilya

11

11

990

Anderson Talisca

31

Brezilya

17

12

973

Kerem Aktürkoğlu

27

Türkiye

13

12

962

Youssef En-Nesyri

28

Fas

15

10

948

Fred

32

Brezilya

16

11

918

Nelson Semedo

32

Portekiz

12

12

912

Archie Brown

23

İngiltere

15

10

886

Dorgeles Nene

23

Mali

11

8

713

Edson Alvarez

28

Meksika

9

9

705

Levent Mercan

25

Türkiye

10

6

575

Jhon Duran

22

Kolombiya

8

6

482

Oğuz Aydın

25

Türkiye

14

4

479

Sebastian Szymanski

26

Polonya

14

4

440

Mert Müldür

26

Türkiye

9

4

431

Çağlar Söyüncü

29

Türkiye

4

4

360

İrfan Can Kahveci

30

Türkiye

8

2

281

İrfan Can Eğribayat

27

Türkiye

3

3

270

Tarık Çetin

28

Türkiye

2

2

180

Yiğit Efe Demir

21

Türkiye

2

1

105

Bartuğ Elmaz

22

Türkiye

5

-

96

Sofyan Amrabat

29

Fas

2

1

96

Dominik Livakovic

30

Hırvatistan

1

1

90

Yusuf Akçiçek

19

Türkiye

1

1

90

Cenk Tosun

34

Türkiye

5

-

60

Cengiz Ünder

28

Türkiye

1

-

8

Rodrigo Becao

29

Brezilya

1

-

6

Alexander Djiku

31

Gana

1

-

1

Haydar Karataş

18

Türkiye

1

-

1

