Fenerbahçe'nin Efsane İsimlerinden Hüseyin Kozluca Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Hüseyin Kozluca, 87 yaşında vefat etti. Kulüp, Kozluca'nın Türk basketboluna katkılarını anarak başsağlığı diledi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın eski oyuncularından Hüseyin Kozluca, 87 yaşında vefat etti.

Fenerbahçe Kulübünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Türk basketbolunun efsanelerinden, basketbol tarihimizin ve Sarı Miras'ımızın en önemli isimlerinden, eski sporcumuz Hüseyin Kozluca'yı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Hüseyin Kozluca'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
