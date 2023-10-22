Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Elvir Baljic İznik'te sporcularla buluştu

Fenerbahçe'nin unutulmaz efsane oyuncularından Elvir Baljic, Bursa'nın İznik ilçesinde amatör bir spor kulübünün lokalinde çay içti ve sporcularla baklava yedi. Baljic, lokalde bulunanlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi ve İznikspor idmanını ziyaret ederek oyunculara baklava ikramında bulundu.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Elvir Baljic, Bursa'nın İznik ilçesinde amatör bir spor kulübünün lokalinde çay içti, sporcularla baklava yedi.

Fenerbahçe'nin unutulmaz efsane oyuncularından Elvir Balic, Bursa'nın İznik ilçesinde görüntülendi. İznikspor lokalini ziyaret eden Baljic'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Lokalde bulunanlar ile çay içen efsane futbolcu, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ünlü oyuncu daha sonra İznikspor idmanını ziyaret ederek oyunculara baklava ikramında bulundu.

Elvir Baljic, daha öncede İznik'e geldiğini belirterek "İznik'i çok seviyorum daha öncede 2 kez gelmiştim. Şu an spor yorumcusu olarak çalışıyorum" dedi. - BURSA