Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, takımı ziyaret etti

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, takımın Türkiye Kupası finali hazırlıkları için Samandıra Can Bartu Tesisi'ni ziyaret etti. Alex, oyunculara moral verirken, genç oyuncu Arda Güler'in potansiyelini övdü.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, Samandıra Can Bartu Tesileri'ni ziyaret etti.

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynayacağı Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesileri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmanı sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Alex de Souza ile oğlu Felipe takip etti. Oyunculara final öncesi moral veren Alex, başarı dileklerinde bulundu. Sarı-lacivertli takıma inancını dile getiren Alex de Souza, teknik direktör Jorge Jesus, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldi.