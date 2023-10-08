Fenerbahçe'nin Edin Dzeko'su Kasımpaşa maçında gol attı

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Kasımpaşa maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı golcü oyuncu Edin Dzeko, bugün alınan galibiyette de fileleri havalandırmayı başardı. Bosna Hersekli forvet, takımının ilk golünü atarken, sevincini deplasman tribünündeki taraftarlarla paylaştı.

37 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 8 lig maçında da forma giyerken, 2 kez de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 8'e yükseltti.

Mücadeleye 11'de başlayan Edin Dzeko, 74. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. - İSTANBUL