Fenerbahçe'nin Dusan Tadic'i Süper Lig'de ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Çaykur Rizespor maçında attığı golle Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerde Sırp futbolcu Dusan Tadic, 1 gol, 1 asistlik performansla galibiyette önemli rol oynadı. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe'de Tadic, 75. dakikada da fileleri havalandırırken, Süper Lig'de ilk kez gol attı.

34 yaşındaki futbolcu bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe formasıyla 4 gol kaydederken, toplamda gol sayısını 5'e yükseltti.

Mücadeleye 11'de başlayan Tadic, 90 dakika sahada kalırken tribünlerden de büyük alkış aldı. - İSTANBUL