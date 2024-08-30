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Fenerbahçe'nin Dusan Tadic, Alanyaspor'a karşı ilk gollerini attı

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Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'a karşı attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, 2024-2025 sezonunda ilk gollerini Alanyaspor'a attı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, maçı 3-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerin ilk 2 golünü Tadic kaydetti. 43. dakikada Dzeko'nun pasında topu ağlara gönderen deneyimli oyuncu, 65. dakikada da kaleci Livakovic'in uzun pasını iyi değerlendirerek şık bir vuruşla kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı. Mücadeleye sağ kanatta başlayan Tadic, 61. dakikada Saint-Maximin - İrfan Can Kahveci değişikliği ile sol kanada geçti.

Tadic, Alanyaspor karşısında yerini 83. dakikada Cenk Tosun'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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