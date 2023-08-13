Fenerbahçe'nin Bright Osayi Samuel'i sakatlandı, maçı yarıda bıraktı

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bright Osayi Samuel, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanan maçta sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bright Osayi Samuel, yaşadığı sakatlık sonrası maçı yarıda bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ediyor. Mücadeleye 11'de başlayan Bright Osayi Samuel, 30. dakikada sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadele sonrası 31. dakikada kendini yere bırakan 25 yaşındaki futbolcu, daha sonra sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ayağa kalkarak, kenara geldi. Nijeryalı futbolcu oyundan çıkarken tribünler tarafından alkışlandı. Maça devam edemeyen Samuel'in yerine Jayden Oosterwolde oyuna dahil oldu. - İSTANBUL