Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres, Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

"Attığım golle takımıma yardım edebildiğim için ayrıca mutluyum"

"Böyle süreçler her futbolcu için zor olur"

"İyi oyunculardan kurulu bir takımız"

SEZER AFŞAR / İSTANBUL,- Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres, "Biz Fenerbahçe'de oynuyoruz. Hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Mücadelemizi sürdüreceğiz. 2, 3 maçımız kaldı. Tüm maçları galibiyetle tamamlamak niyetindeyiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli forma altında ilk golünü Trabzonspor ağlarına gönderen Luan Peres, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İrfan Can bugün kaleyi şahane şekilde savundu. Onun bu performansı gerçekten çok önemliydi. Öte andan Valencia ile ilgili konuşacak olursam, o bizim golcülerimizden, takımın en önemli isimlerinden bir tanesi. Aynı şekilde Batshuayi sakatlıktan döndükten sonra iyi bir performans ortaya koyuyor. Bugün de golünü attı. Bu 4'lüden hangisini seçerdim açıkçası zor. Herkes takımı için en iyisini yapıyor. İrfan kalesinde devleşti. Batshuayi ve Valencia'nın golleri var. Bana göre sayılan isimler takımı için elinden geleni ortaya koydu."