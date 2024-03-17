Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Trabzonspor maçında gol attı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Trabzonspor maçında fileleri havalandırarak Süper Lig'de golle tanıştı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmada iki gol atan Fred, sarı-lacivertli formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu 18 lig maçında görev alırken, 3 de asiste imza attı. - İSTANBUL