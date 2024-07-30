Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred sakatlandı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Lugano maçının 26. dakikasında girdiği ikili mücadelede yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında sahasında Lugano ile karşı karşıya gelirken, sarı-lacivertlilerde Brezilyalı futbolcu Fred sakatlandı. Mücadelenin 26. dakikasında Antonius Papadopoulos ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlandı ve yerde kaldı. Saha kenarında sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna önen 31 yaşındaki futbolcu, kendisini bir süre denedi ve daha sonra oyuna devam edemedi.

Fred, karşılaşmanın 31. dakikasında yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. - İSTANBUL