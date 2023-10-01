Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçında attığı golle gol sayısını 5'e yükseltti

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti. Dzeko, takımının 3. golünü atarken, 1 golü de VAR uyarısıyla iptal oldu.

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Bosna Hersekli oyuncu Edin Dzeko, bugün alınan galibiyette fileleri havalandırmayı başardı. Dzeko, takımının 3. golünü atarken, 1 golü de VAR uyarısıyla iptal oldu.

37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta, 2 de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 7'ye çıkardı.

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