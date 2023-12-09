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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Beşiktaş maçında attığı golle gol sayısını 12'ye çıkardı

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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Beşiktaş maçında attığı golle Süper Lig'de gol sayısını 12'ye çıkarırken, bu sezonki 14. golüne ulaştı.

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Beşiktaş maçında attığı golle Süper Lig'de gol sayısını 12'ye çıkarırken, bu sezonki 14. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette önemli rol oynarken üst üste iki lig maçında gol kaydetmeyi başardı. 37 yaşındaki futbolcu, 10. dakikada Tadic'in asistinde takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Dzeko, Süper Lig'deki 15 maçın tamamında forma giyerken 2 kez de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 14' yükseltti. Öte yandan Dzeko, ligde gol krallığında Mauro Icardi ile birlikte zirvede yer alıyor.

Mücadeleye 11'de başlayan Edin Dzeko, 90. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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