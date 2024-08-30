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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Alanyaspor maçında gol attı

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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Alanyaspor maçıyla birlikte bu sezon 4 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı. Dzeko, 67. dakikada takımının 3. golünü kaydetti.

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Alanyaspor maçıyla birlikte bu sezon 4 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor ile karşılaşırken sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde kaptan Edin Dzeko, 67. dakikada İrcan Can Kahveci'nin pasında tek vuruşla takımının 3. golünü kaydetti.

Ligde oynanan 4 maça da 11'de başlayan Edin Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe, Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında fileleri sarstı.

Deneyimli forvet, Akdeniz ekibine karşı 70. dakikada yerini Youssef En Nesyri'ye bıraktı.

38 yaşındaki forvet, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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