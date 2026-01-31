Haberler

Fenerbahçe'nin borcu 27 milyar 635 milyon TL

Fenerbahçe Spor Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün toplam borcunun 27 milyar 635 milyon TL olduğunu açıkladı. Kulübün mali durumu ile ilgili bilgiler paylaşan Vodina, varlık ve yükümlülük rakamlarını da sundu.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, 1 Haziran 2025 - 30 Kasım 2025 dönemine ilişkin mali tablo hakkında bilgiler verdi.

Dönen Varlıklar 5 milyar 591 milyon TL, Duran Varlıklar 20 milyar 496 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 26 milyar 87 milyon TL olduğunu aktaran Vodina, bu dönemde fiili giderlerin 1 milyar 962 milyon TL, gelirlerin de 1 milyar 530 TL olduğunu açıkladı.

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 18 milyar 398 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 9 milyar 237 milyon TL olduğunu ifade eden Mehmet Vodina, toplam borcunun da 27 milyar 635 milyon TL olduğunu söyledi. - İSTANBUL

