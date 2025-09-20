Haberler

Fenerbahçe'nin Borcu 21.5 Milyar Lira Olarak Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda 31 Mayıs 2025 itibarıyla borcun 21 milyar 526 milyon lira olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda sarı-lacivertlilerin borcu 21 milyar 526 milyon lira olarak açıklandı.

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurulda denetim kurulu raporunu, denetim kurulu başkanı Mehmet Vodina üyelere aktardı.

1 Mart 2024-31 Mayıs 2024 ve 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 tarihlerini kapsayan raporlar ayrı ayrı şekilde okundu.

Vodina, Fenerbahçe Kulübünün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 21 milyar 526 milyon lira borcu olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Yüzde 80'i Müslüman olan ülkede rezil gelenek: Yasak olmasına rağmen gizlice yapıyorlar

Yüzde 80'i Müslüman ülkede rezil gelenek: Gizlice yapıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron'un eşi 'erkek doğdu' iddialarını çürütmek için mahkemeye kanıt sunacak

Macron'un eşi, kadın olduğunu ispat etmek için mahkemeye kanıt sunacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.