Fenerbahçe'nin Benfica ile Rövanş Maçında Sloven Hakem

FENERBAHÇE'NİN UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda Benfica ile oynayacağı maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Benfica ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda rövanş maçına çıkacak. 27 Ağustos Çarşamba günü Estadio da Luz'da oynanacak olan mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Bu mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Slavko Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.