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Fenerbahçe'nin Avusturya kampında değişiklik

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Akın - Spor
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Fenerbahçe'nin Avusturya kampında değişiklik

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında değişiklik yapıldı.

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında değişiklik yapıldı. Sarı-lacivertliler, Mol Fehervar maçının ardından İstanbul'a dönecek.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe'nin kamp programında değişiklik yapıldı. 1-7 Temmuz olarak belirlenen Sarı-lacivertlilerin kampı 2 gün geriye çekildi. Kampın ikinci gününde 2 Temmuz'da Partizan ile oynanan hazırlık maçının ardından antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ikinci hazırlık maçı bugüne alındı. Sarı-lacivertliler, bugün TSİ 19.30'da Macaristan ekibi Mol Fehervar ile Graz'daki Merkur Arena'da karşı karşıya gelecek..

Fenerbahçe kafilesi, mücadelenin ardından hazırlıklarını sürdürmek üzere İstanbul'a dönecek. Sarı-lacivertliler, 10 Temmuz'da ise Sakarya'da Hull City ile hazırlık maçı yapacak.


- Lacivertliler
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor

Fenerbahçe Avusturya İstanbul Spor Haberler

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