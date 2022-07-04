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Fenerbahçe'nin Avusturya kampı sürüyor

AA - Süha Gür - Spor
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Fenerbahçe'nin Avusturya kampı sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Graz kentinin Bad Radkersburg bölgesindeki bir otelin sahasında teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, salon çalışmalarıyla başladı.

İdman; ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarının ardından sahada koşuyla devam etti. Futbolcular, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma, pas ve taktik çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Süha Gür - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Avusturya Spor Haberler

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