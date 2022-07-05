Fenerbahçe'nin Avusturya kampı 2 gün erken bitecek Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları, 2 gün erken sona erecek. Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın Avusturya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmaları, 2 gün erken sona erecek. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1 Temmuz'da Avusturya'nın Graz şehrinin Bad Radkersburg kasabasına gelen sarı-lacivertlilerin, buradan 7 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a dönmesi planlanmıştı. Fenerbahçe'nin 6 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekibi Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık müsabakası da bir gün öne alınmıştı. Sarı-lacivertli kafile, bu akşam saatlerinde oynanacak Mol Fehervar mücadelesinin ardından İstanbul'a dönecek. AA / Süha Gür - Spor Fenerbahçe Avusturya Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe'nin Avusturya kampı 2 gün erken bitecek - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.