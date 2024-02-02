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Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda milli futbolcu Çağlar Söyüncü de yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı. Sarı-lacivertlilerin Atletico Madrid'den kiralık olarak renklerine bağladığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü de kadroda yer aldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde sarı-lacivertlilerin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'de İspanyol ekibi Atletico Madrid'den kiralık olarak transfer edilen milli futbolcu Çağlar Söyüncü de Antalyaspor müsabakasının kamp kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor müsabakası kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Muhammet İmre, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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