Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Batshuayi, İstanbul'a geldi Spor Haberleri Fenerbahçe'nin anlaşmaya varıldığını açıkladığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'nin anlaşmaya varıldığını açıkladığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi. Özel uçakla saat 15.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Belçikalı golcüyü kulüp yetkilileri karşılarken, oyuncu kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.Batshuayi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak. Spor Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk Michy Batshuayi Fenerbahçe İstanbul Spor Haberler

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