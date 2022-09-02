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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Batshuayi, İstanbul'a geldi

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Batshuayi, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya varıldığını açıkladığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya varıldığını açıkladığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla saat 15.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Belçikalı golcüyü kulüp yetkilileri karşılarken, oyuncu kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.Batshuayi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor

Michy Batshuayi Fenerbahçe İstanbul Spor Haberler

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