Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Batshuayi, İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe'nin anlaşmaya varıldığını açıkladığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya varıldığını açıkladığı Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla saat 15.10'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Belçikalı golcüyü kulüp yetkilileri karşılarken, oyuncu kulüp aracıyla havalimanından ayrıldı.Batshuayi, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Spor