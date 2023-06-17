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Fenerbahçe'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Ali Koç'un konuşması sırasında salonda gerginlik çıktı ve 15 dakika ara...

Fenerbahçe'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Ali Koç'un konuşması sırasında salonda gerginlik çıktı ve 15 dakika ara...

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Ali Koç'un konuşması sırasında salonda gerginlik çıktı ve 15 dakika ara verildi.

Fenerbahçe'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Ali Koç'un konuşması sırasında salonda gerginlik çıktı ve 15 dakika ara verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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