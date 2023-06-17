Fenerbahçe'nin 2022 Mali Genel Kurulu toplantısı yapıldı

Fenerbahçe Kulübünün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında bütçe ve ek bütçe ile bağımsız denetim firması seçimi oy çokluğuyla kabul edildi.

Fenerbahçe Kulübünün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında bütçe ve ek bütçe ile bağımsız denetim firması seçimi oy çokluğuyla kabul edildi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kulüp Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Başkan Ali Koç'un konuşmasının ardından bütçe ve ek bütçenin okunarak genel kurul üyelerinin onayına sunuldu.

Bütçe ve ek bütçe ile mali konularda bağımsız denetim standartlarına göre denetimi üstlenecek bağımsız denetim firması seçimi de oy çokluğuyla kabul edildi.

İbraların ardından kongre üyelerinden konuşmak isteyenlere söz verildi.