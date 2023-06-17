Fenerbahçe'nin 2022 Mali Genel Kurulu Ali Koç'un Konuşmasıyla Sonlandı

Fenerbahçe Kulübünün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısı, Başkan Ali Koç'un konuşmasıyla sona erdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Kulüp Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve üyeler katıldı.

Üyelerin konuşmalarının ardından kürsüye gelen Ali Koç, üyelerin görüşlerinin kendilerinin baş tacı olduğunu söyledi.

Mali genel kurulun, genel kurul kıvamında olduğunu dile getiren Koç, "Bazı şeylerin yansıması iyi oldu diyebiliriz gerçekten. Fenerbahçe'nin iyiliğini isteyen, bunun için gelen saatlerce bekleyen insanlar arasına başkaları karıştı. Burada 3 ayrı yere serptiğiniz insanlar bir avuç insan. Bir avuç insan toplumu etkileyebiliyor." diye konuştu.

Aldıkları kupanın şanssızlıklarını değiştireceğine inandığını aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Üstüne alınanlar varsa yanlış ifade ettiğim için özür diliyorum. Sizlerin görüşleri bizim için baş tacıdır. İnşallah aldığımız son kupa şeytanın bacağını kırdığımız son kupa olur. Bir habercisi olur. Camiamızın gidişatı gidişat değil. Silkelenmemiz, toparlanmamız lazım."

"Ali Koç kulübe virüs soktu" ifadelerine uzun zamandır değinmediğini kaydeden Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben adaylığımı açıkladığım için millet maça gitmemiş. Benim için hakaret budur. En kısa sürede adaylar adaylığını açıklasın. El ele, kol kola seçime gidelim. Bütün camialara demokrasi dersi verelim. En sağlıklı seçimin nasıl yapılacağını dünyaya gösterelim. Bunu yaparken de futboldaki başarı için kenetlenmemiz gerektiğini söylüyorum."