Haberler

Fenerbahçe, Nice'i Yenerek Fransız Ekiplerine Karşı 5. Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe, Nice'i Yenerek Fransız Ekiplerine Karşı 5. Galibiyetini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Nice'i 2-1 mağlup ederek Fransız takımlarıyla oynadığı son maçında başarı sağladı. Bu galibiyet, Fenerbahçe'nin Fransız ekiplerine karşı elde ettiği 5. galibiyet oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Nice'i 2-1 yenen Fenerbahçe, Fransız ekiplerine karşı 5. galibiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Nice'i konuk ederken sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bugünkü maçla birlikte Fransız ekipleriyle 23 maça çıktı. Kanarya, en fazla resmi maçı da 6 kez ile Nice'e karşı oynadı. Lille, Lyon, Bordeaux, Cannes, Marsilya ve Rennes ile de rakip olan Fenerbahçe, 5. kez üstün olan taraf oldu. Fenerbahçe, Nice'in yanı sıra Bordeaux ve Marsilya'yı mağlup etmişti.

Öte yandan Kanarya, Kadıköy'de Fransız ekipleriyle oynadığı son 6 maçta kaybetmedi. Bu süreçte Lille ile 2 kez, Marsilya, Rennes, Lyon ve Nice ile oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlığına el konuldu, şirketlerine kayyum atandı

İtirafçı iş insanının şirketlerine kayyum! Mal varlıklarına el konuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'dan şaşırtan derbi tahmini

Ahmet Çakar'dan şaşırtan derbi tahmini
Narin Güran cinayetinde 3 kişi için tahliye kararı

Narin cinayetinde beklenmeyen gelişme! 3 kişi için tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.