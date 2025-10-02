Fenerbahçe, Nice'i 2-1 Yenerek Üstünlüğünü Sürdürüyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fransız ekibi Nice ile karşılaştı ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu, Fenerbahçe'nin Nice ile İstanbul'da oynadığı 3. galibiyet oldu.
Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice ile İstanbul'da oynadığı 3. maçı da kazandı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Nice ile karşılaşırken sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu maç öncesi Nice ile 5 kez karşılaşırken, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşamıştı. Fenerbahçe, 2 galibiyeti de İstanbul'da alırken, bugünkü mücadelede de üstün olan taraf oldu.
İki ekip 1959-1960 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 1973-1974 sezonunda ise UEFA Kupası'nda eşleşti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor