Fenerbahçe, Nice'i 2-1 Mağlup Etti
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, evinde Fransız ekibi Nice'i 2-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Kerem Aktürkoğlu'nun iki golüyle öne geçen Fenerbahçe, Nice'in penaltı golüne rağmen maçı kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada Jonathan Clauss'un pasıyla topla buluşan Teremas Moffi'nin ceza yayının önünden yerden vuruşunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
73. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Nene'nin ortasında kale önünde bulunan Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
89. dakikada Alvarez'in ara pasında defasın arkasına sarkan Youssef En-Nesyri'nin topla ilerleyip, ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Yehvann Diouf'ta kaldı.
Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic
Fenerbahçe: Ederson, Archie Brown, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, İsmail Yüksek (İrfan Can Kahveci dk. 73), Marco Asensio (Edson Alvarez dk. 64), Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 81), Dorgeles Nene (Fred dk. 81), Anderson Talisca (Sebastian Szymanski dk. 64), Youssef En-Nesyri
Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Nice: Yehvann Diouf, Jonathan Clauss, Juma Bah, Kojo Peprah Oppong (Antoine Mendy dk. 80), Melvin Bard, Charles Vanhoutte, Tom Louchet, Morgan Sanson (Sofiane Diop dk. 68), Tiago Gouveia (Ali Abdi dk. 68), Jeremie Boga (Mohamed Ali Cho dk. 80), Kevin Carlos (Teremas Moffi dk. 59)
Yedekler: Bartosz Zelazowski, Maxime Dupe, Moise Bombito, Isak Jansson, Djibril Coulibaly, Salis Abdul Samed, Bernard Nguene
Teknik Direktör: Franck Haise
Goller: Kerem Aktürkoğlu (dk. 3 ve 25) (Fenerbahçe), Kevin Carlos (dk. 37 pen.) (Nice)
Sarı kartlar: İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Fred (Fenerbahçe), Tom Louchet, Franck Haise (Nice) - İSTANBUL