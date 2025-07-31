Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu İstanbul'a Getirdi

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Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Portekizli futbolcu Nelson Semedo ile anlaşma sağladı. Semedo, İstanbul'a giriş yaptı.

Fenerbahçe, transfer görüşmelerine başladığı Portekizli futbolcu Nelson Semedo'yu İstanbul'a getirdi.

Sarı-lacivertliler 2025-2026 sezonu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda akşam saatlerinde Milan Skriniar'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, daha sonrasında ise Nelson Semedo'yu duyurdu. Bonservisi elinde bulunan Semedo ile anlaşma sağlanırken, 31 yaşındaki oyuncu saat 00.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. Fenerbahçeli yöneticiler tarafından karşılanan Semedo, pasaport işlemlerinden sonra havalimanında kendisini bekleyen gelen araca binerek alandan ayrıldı.

Portekizli sağ bek 2024-2025 sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton formasıyla 37 maçta görev alırken 5 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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