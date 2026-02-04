Haberler

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini KAP'a bildirdi

Güncelleme:
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımından N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Oyuncuyla 2,5 yıllık anlaşma sağlandı ve imza parası olarak 14.4 milyon avro verileceği duyuruldu.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden kadrosuna kattığı N'Golo Kante transferini Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncuya 14 milyon 400 bin avro imza parası verileceği duyuruldu.

Kulübün, bu sezonun kalan bölümü için Kante'ye 5 milyon 500 bin avro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise yıllık 11 milyon avro ücret ödeyeceği kaydedildi.

