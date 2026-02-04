Haberler

Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Al Ittihad'dan transfer ettiği Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sarı-lacivertli kulüp, Kante'nin transferini sosyal medya hesabından duyurmuştur.

FENERBAHÇE, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile 2.5 yılık sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad forması giyen 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kante'nin transferiyle ilgili sarı-lacivertli kulübün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz. Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Faslı santrfor Youssef En-Nesyri de Al Ittihad ile sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
