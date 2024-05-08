Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Mondihome Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi ve çift kale maçlarla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü Mondihome Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe, 1 günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.