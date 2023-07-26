Fenerbahçe, Moldova'nın Zimbru takımını ağırladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova'nın Zimbru takımını ağırlayan Fenerbahçe'de takımının başına üçüncü kez geçen İsmail Kartal, ilk resmi maçında yeni transferlerden 5 oyuncuya ilk 11'de görev verdi.

Fenerbahçe'de üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'dan emanet aldığı takımda bazı değişikliklere gitti.

Kartal, 2023-2024 sezonun resmi ilk maçın kadrosunda 6 eski, 5 de yeni futbolcuya görev verdi. 11'de görevlendirilen yeni transferler Edin Dzeko, Dusan Tadic, Alexander Djiku, Ryan Kent ve Sebastian Szymanski ilk kez bir resmi maçta Ülker Stadı'nda taraftarla buluştu.

Kaleci Altay Bayındır, geçtiğimiz sezon 10 Nisan 2023'de deplasmandaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında geçirdiği sakatlıktan sonra ilk kez 11'de yerini aldı. Geçen sezonu kiralık olarak VavaCars Fatih Karagümrük'te geçiren ve bu sezon takımına dönen Burak Kapacak da ilk resmi maçta yedek kulübesinde kendine yer buldu.

Zimbru karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan İsmail Kartal, savunmayı Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski'yi tercih eden Kartal, hücum hattında ise yeni transferler Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko üçlüsüne görev verdi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Samet Akaydın, Luan Peres, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun, Michy Batshuayi, Jayden Oosterwolde, Burak Kapacak, İsmail Yüksek ve Emre Mor ise yedek soyundu.

Tribünler doldu

Sarı-lacivertlilerin bu sezonki ilk resmi maçında taraftar da tribünleri doldurdu.

Taraftarlar, maç başlamadan önce teknik direktörleri İsmail Kartal'a destek vererek, "Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" şeklinde tezahüratta bulundu.

Bu arada, statta Migros kale arkası tribünün bir bölümü, bazı taraftarların, geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile yapılan mücadelede, sahaya yabancı madde atmaları sonrası aldıkları cezadan dolayı boş tutuldu.

Maç öncesi güvenlik görevlilerine eğitim

Maç öncesi, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, maçta görev alan genel kolluk personeli, özel güvenlik görevlileri ve stat sorumlularına Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN) kapsamında uygulamalı eğitim verildi.

Görevliler, 6222 sayılı kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde spor müsabakalarında alınan tedbirlerin azami seviyeye çıkartılması, müsabakalarda görev alan tüm unsurların müşterek, eş güdümlü çalışmasının sağlaması ve özel güvenlik görevlilerinin genel kolluğun gözetiminde ve sorumluluğunda görev yapması sağlanarak müsabakaların genel güvenliğine azami derecede katkıda bulunulması amacıyla eğitim aldı.