Fenerbahçe Moldova'da Zimbru ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru ile deplasmanda karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal ve orta saha oyuncusu İsmail Yüksek basın toplantısı düzenledi. Kartal, maç için hazır olduklarını ve ülke futboluna katkı yapmak istediklerini belirtti. Yüksek ise takımın hedefinin galibiyet olduğunu ve hazır olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş maçında deplasmanda Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve orta saha oyuncusu İsmail Yüksek basın toplantısı düzenledi.

Düzenlenen toplantıda karşılaşmayı değerlendiren Kartal, "İkinci maç için güzel bir hava, güzel bir ortam var. Ülkemiz biraz sıcak olduğu için buradaki serin hava biraz daha iyi geldi. İlk maçı güzel bir oyunla iyi bir sonuçla maçı kapattık. Aynı ciddiyetle rakibe saygı göstererek hazırlandık. İyi bir futbol iyi bir mücadeleyle kazanarak ülke futboluna katkı yapmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı tamamlayıp maç saatini beklemeye geçeceğiz" diye konuştu.

Takıma çok değerli isimlerin transfer edildiğini belirten İsmail Yüksek, "Çalışmayı seven asla pes etmeyen bir oyuncuyum. Yeteneklerini kanıtlamış isimler. Bize katkıları oluyor. Saha içinde ve dışında iyi de anlaşıyoruz. Benimle de özel ilgileniyorlar. Kendim için de kulübüm içinde önemli bir sezon. Dokuz yıldır hasret olduğumuz bir kupa var. Ben ve takım arkadaşlarım odaklanırsak hedeflediğimiz kupayı müzeye götürürüz" ifadelerini kullandı.