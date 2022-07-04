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Fenerbahçe-Mol Fehervar maçı yarına alındı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe-Mol Fehervar maçı yarına alındı

Fenerbahçe'nin Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçı yarına alındı.

Fenerbahçe'nin Mol Fehervar ile oynayacağı hazırlık maçı yarına alındı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kenti yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde sürdüren Fenerbahçe'nin kamp programında değişiklik yapıldı. 2 Temmuz'da Patizan ile oynanan hazırlık maçının ardından antrenmanlarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte ikinci hazırlık maçının gününde değişikliğe gidildi. Daha önce 6 Temmuz olarak açıklanan mücadeleyi 5 Temmuz'a alan Fenerbahçe Kulübü, TSİ 19.30'da Macaristan ekibi Mol Fehervar ile Graz'daki Merkur Arena'da karşılaşacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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