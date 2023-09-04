Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü yenerek liderliğini sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, sağ beki Bright Osayi-Samuel'in tek golüyle 1-0 kazandı. Ligde çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, bir maç eksiği olmasına rağmen 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Mke Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, sağ beki Bright Osayi-Samuel'in tek golüyle 1-0 kazandı.

Ligde çıktığı 3 karşılaşmayı da kazanan Fenerbahçe, bir maç eksiği olmasına rağmen 9 puanla liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe'den 9'da 9

Fenerbahçe, bu sezon sahaya çıktığı 9. resmi maçı da galibiyetle tamamladı.

Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 6 maça çıkan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların hepsini galibiyetle tamamladı.

Bu maçlarda 26 gol atan İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalesinde sadece 3 gol gördü.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si ligde yenilgiyi unuttu

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünde çıktığı son 20 resmi maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertlilerde ikinci dönemini 2021-2022 sezonunda yaşayan İsmail Kartal, o dönem ligdeki son 11 maçta yenilgi görmemişti. Bu sezon da takımıyla 9 resmi maçta 9 galibiyet alan Kartal, sarı-lacivertlilerin başındaki yenilmezlik serisini 20 karşılaşmaya çıkardı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 17 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Osayi-Samuel, 2 yıl sonra gol sevinci yaşadı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Osayi-Samuel, Süper Lig'de 2 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de son golünü 12 Eylül 2021'de Sivasspor'a karşı atan Osayi-Samuel, 2 yıl aradan sonra rakip fileleri havalandırdı.

İrfan Can Eğribayat kalesini yine gole kapattı

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, bu sezon 5. resmi maçında 4. kez kalesini gole kapattı.

İrfan Can, Avrupa'da Twente ve Maribor, Süper Lig'de ise Samsunspor ve MKE Ankaragücü maçlarında kalesinde gol görmedi.

25 yaşındaki file bekçisi, sadece 5-1 kazandıkları ilk Twente maçında gol yedi.

MKE Ankaragücü galibiyetle tanışamadı

MKE Ankaragücü, bu sezon Süper Lig'de 4. maçında da galibiyetle tanışamadı.

Sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa'ya yenildikten sonra Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük'le berabere kalmıştı. Başkent ekibi, 4. haftada da Ankara'daki ilk maçında Fenerbahçe'ye kaybetti ve 2 puanda kaldı.

İsmail Yüksek kırmızı kart gördü

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek, maçın son anlarında kırmızı kart gördü.

İlk sarı kartını 78. dakikada gören İsmail, 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. İsmail'in kırmızı kartı bu sezon Fenerbahçe'nin gördüğü ilk kırmızı kart oldu.

Filenin Sultanları'nın şampiyonluğu kutlandı

CEV Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarısı, MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçında da kutlandı.

Milli takımın şampiyonluk haberi karşılaşmanın uzatma dakikalarında geldi. Tüm tribünler bir ağızdan "Türkiye" tezahüratı yaparak bu tarihi başarının sevincini yaşadı.