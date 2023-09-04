Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 1-0 Yendi

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Bright Osayi Samuel attı.

STAT: Eryaman

HAKEM: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç

MKE ANKARAGÜCÜ: Rafal Gikieewcz – Stylianos Kitsiou, Nihad Mujakic (Dk. 80 Matej Hanousek), Uros Radakovic, Mert Çetin, Renaldo Cephas (Dk. 71 Garry Rodrigues), Andrej Djokanovic (Dk. 61 Cem Tuna Türkmen), Efkan Bekiroğlu, Olimpiu Morutan (Dk. 81 Riad Bajic), Tolga Ciğerci, Ali Sowe

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat - Alexander Djiku, Bright Osayi Samuel, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Sebastian Szymanski (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 69 Cengiz Ünder), Dusan Tadic (Dk. 90 Joshua King), Edin Dzeko (Dk. 83 Umut Nayir)

GOLLER: Dk. 60 Bright Osayi Samuel ( Fenerbahçe )

SARI KART: Mert Çetin, Uros Radakovic ( Ankaragücü ) - Fred ( Fenerbahçe )

KIRMIZI KART: İsmail Yüksek ( Fenerbahçe )

Süper Lig'in 4'üncü haftasında MKE Ankaragücü, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi.

12'nci dakikada kaleci İrfan Can'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Djokanovic'te kaldı. Djokanovic'in ceza sahası dışından çektiği şutu kale direğinin yanından auta çıktı.

14'üncü dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahasına giren Fred, önünü boşaltarak şutu çekti ama top kale direğinin üzerinden auta gitti.

16'ncı dakikada Tadic'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Oosterwolde, topa vurmakta geç kalınca kaleci Rafal meşin yuvarlağa sahip oldu.

33'üncü dakikada Efkan'ın pasıyla topla buluşan Cephas'ın, ceza sahasına girmeden şutta kaleci Rafal gole izin vermedi.

34'üncü dakikada Tolga'nın pasıyla ceza sahasına giren Sowe'un şutunda top savunmada Becao'ya çarparak kornere çıktı.

41'inci dakikada gelişen Fenerbahçe atağında sol kanattan Tadic'in yaptığı ortada topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

48'inci dakikada Tadic'in pasıyla topla ceza sahası içinde buluşan Dzeko, göğsünde topu yumuşatarak çektiği şutta kaleci Rafal, ağlara gitmekte olan topu son anda çıkardı.

54'üncü dakikada Dzeko'nun şutunda top savunmadan sekti. Kaleciyi de geçen top Tadic'in önünde kaldı. Tadic, topu savunmanın üzerinden aşırdı ama meşin yuvarlak boş kale yerine auta çıktı.

60'ıncı dakikada Fenerbahçe öne geçti. Dzeko, ceza sahası dışında buluştuğu topta savunmayı üzerine çekerek topu sağ taraftaki Osayi Samuel'e bıraktı. Ceza sahasında topla buluşan Osayi-Samuel, topu kalecinin üzerinden ağlarla buluşturdu: 0-1.

67'nci dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının sağ tarafından yaptığı ortada Tadic'in kafa vuruşunda top kaleciyi de geçerek direğin dibinden auta çıktı.

84'üncü dakikada Fenerbahçe 10 kiş kaldı. İsmail Yüksek topu kaptırınca elle oynadı ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

85'inci dakikada gelişen Ankaragücü atağında Efkan'ın arka direğe kestiği ortada kaleci ile karşı karşıya kalan Radakovic, topu boş kale yerine auta yolladı.

90+4'üncü dakikada Efkan'ın ortasında Bajic'in kafa vuruşunda top kaleci İrfan Can'ın kucağında kaldı.

Mücadele 1-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.