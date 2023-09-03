Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü 1-0 Yendi
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Bright Osayi Samuel attı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Volkan Ahmet Narinç
Mke Ankaragücü : Gikiewicz, Kitsiou, Mert Çetin, Radakovic, Mujakic (Dk. 81 Hanousek), Dokanovic (Dk. 61 Cem Tuna Türkmen), Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Renaldo (Dk. 71 Rodrigues), Morutan (Dk. 81 Bajic), Sowe
Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Szymanski (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Fred, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Cengiz Ünder), Tadic (Dk. 90 King), Dzeko (Dk. 83 Umut Nayir)
Gol: Dk. 60 Osayi-Samuel ( Fenerbahçe )
Kırmızı kart: Dk. 84 İsmail Yüksek ( Fenerbahçe )
Sarı kartlar: Dk. 7 Mert Çetin, Dk. 73 Radakovic ( Mke Ankaragücü ), Dk. 78 İsmail Yüksek, Dk. 90+3 Fred ( Fenerbahçe )
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Maçın ikinci yarısına Fenerbahçe etkili başladı. 48. dakikada sol kanattan gelişen hücumda Tadic, ceza sahası içindeki Dzeko'ya isabetli bir pas attı. Dzeko, göğsüyle kontrol ettiği topa vurdu. Kaleci Gikiewicz, gole izin vermedi.
54. dakikada ceza sahasında topla buluşan Dzeko'nun vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Topla buluşan Tadic'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden auta gitti.
60. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Topla ceza sahasına doğru ilerleyen Dzeko, pasını sağ çaprazdaki Osayi-Samuel'e attı. Osayi-Samuel'in sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
70. dakikada MKE Ankaragücü'nün sol çaprazdan gelişen atağında, savunmanın arkasına sarkan Rodrigues'in yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü.
84. dakikada Fenerbahçe'de topa eliyle müdahale eden İsmail Yüksek, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
85. dakikada MKE Ankaragücü, sol kanattan serbest vuruş kazandı. Efkan Bekiroğlu'nun arka direğe doğru ortaladığı topa Radakovic gelişine vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.