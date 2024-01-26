Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı için antrenman yaptı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL