Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fenerbahçe, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı transfer etti.

Kulübün açıklamasına göre geçen sezon devre arasından sonra Fenerbahçe'de kiralık forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşmaya varıldı.

Tecrübeli savunmacı, kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe, Milan Skriniar'a 2025-26'dan itibaren 4 sezon boyunca net 8 milyon avro ödeme yapacak.