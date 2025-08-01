Fenerbahçe, Milan Skriniar ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

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Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'den transfer ettiği Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu, 2025-26 sezonundan itibaren kulübe net 8 milyon avro kazandıracak.

Fenerbahçe, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı transfer etti.

Kulübün açıklamasına göre geçen sezon devre arasından sonra Fenerbahçe'de kiralık forma giyen 30 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşmaya varıldı.

Tecrübeli savunmacı, kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe, Milan Skriniar'a 2025-26'dan itibaren 4 sezon boyunca net 8 milyon avro ödeme yapacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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