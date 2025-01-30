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Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
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Fenerbahçe, Paris Saint-Germain'den Slovak oyuncu Milan Skriniar'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti. Kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile oyuncuya hoş geldin dedi.

Fenerbahçe, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen Slovak oyuncu Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile sarı lacivert başarılar diliyoruz" denildi.

Slovak defans oyuncusu kariyerinde ayrıca Zilina, Sampdoria ve Inter'de forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu, Paris Saint-Germain ile bu sezon ise 5 resmi maçta görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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