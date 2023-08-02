Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. 29 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe, Sloven orta saha Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sloven futbolcu için kulüpte yapılan imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da katıldı. 29 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek.