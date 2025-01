Fenerbahçe Midtjylland Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Midtjylland maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Kadroda olmayan, sakat olan oyuncular var, listeye yazılmayan oyuncular var ama şunu biliyoruz ki buraya gelenler bir üst tura çıkabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe, yarın Danimarka deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle sahada yer alamayacağı karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında yardımcı antrenör Salvatore Foti ile genç oyunculardan Yusuf Akçiçek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maçla ilgili değerlendirme yapan Salvatore Foti, "Avrupa'da oynanan her maç gibi yarın oynayacağımız maç çok zorlu bir maç olacak. Zaten Avrupa'da kolay maç diye bir şey yok. Özellikle tur atlamak için belirleyici bir maçsa Bizler de zor bir maç olacağını biliyoruz. Aynı zamanda sayısal anlamda eksikliğimiz var. Kadroda olmayan, sakat olan oyuncular var, listeye yazılmayan oyuncular var ama şunu biliyoruz ki buraya gelenler bir üst tura çıkabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"Kaleciler hariç 14 oyuncumuz var"

Eksik oyuncularla ilgili bir soruya yanıt veren Foti, ""Eksik oyuncular tabii ki bizi etkileyecektir çünkü sayısal anlamda çok kısıtlı bir kadroyla buraya geldik. Kaleciler hariç 14 oyuncumuz var, iki tane de alt yapı oyuncumuz var. Bu sıkıntıyı aslında Lyon maçında da yaşamıştık. Tabii ki bizim için ideal olan yarınki maçta tüm takımın olması olurdu. Ama bu da üstesinden gelmemiz gereken bir zorluk. Önemli olan yarın turu atlamak olacak. Her şeyden önce kim oynarsa oynasın oynayacak oyunculara güveniyoruz. Oynayacak oyuncuların da Fenerbahçe'nin bir üst tura çıkabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını biliyoruz" diye konuştu.

"Kazanmak için oynayacağız"

Bir basın mensubunun beraberliğin tur için yeterli olup olmadığıyla ilgili sorusu üzerine sarı-lacivertli takımın yardımcı antrenörü, "Beraberlik durumunda bir üst tura çıkma ihtimalimiz var ama o zaman pek çok farklı maçtaki kombinasyona bakmamız gerekiyor. Beraberlik yeterli olabilir ama şuna inanmıyorum; bu sporda hiçbir zaman hiçbir maça beraberlik düşüncesiyle çıkmazsınız. Maçı kazanmak için oynarsınız. Biz de yarın pozitif bir sonuç almak için oynayacağız. Evet, bir üst tura çıkabilmemiz için beraberlik de yetebilir ama biz kazanmak için oynayacağız, maç bittikten sonra sonuca göre duruma bakacağız" sözlerini sarf etti.

"Hocamızın eksikliği hissedilecektir"

Jose Mourinho'nun Danimarka'ya gelip gelmediğiyle ilgili soruyu da cevaplayan Foti, "Hocamız tabii ki buraya geldi. Maçı nerede izleyeceğini bilmiyorum. Ekibimizle birlikte organize edilecektir. Muhakkak ki oyunculara ve kendi ekibine yakın bir yerden izleyecek. Tıpkı geçmişte cezalı maçlarda olduğu gibi. Hocamızın eksikliği hissedilecektir. Onun varlığı her zaman fark oluşturur. Ben kendisiyle 4 yıldır çalışıyorum. Dolayısıyla bu ilk defa başımıza gelmiyor. Daha önce de bu durumlarla karşılaştık. Dolayısıyla onun yokluğu bir problem olmayacaktır ama tabii ki varlığı bizler için daha iyi olurdu" şeklinde konuştu.

Yusuf Akçiçek: "Buraya kazanmaya geldik"

Sarı-lacivertli takımın genç oyuncularından Yusuf Akçiçek ise, "Yarın zorlu bir maçımız var. Buraya kazanmaya geldik. Hedefimiz iyi oyunla galibiyet alıp play-off'lara kalmak. 19 yaşımda buraya çıkmak benim için çok büyük bir tecrübe. Hocamızın bana verdiği güvenle beraber yarın elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah güzel bir galibiyetle yolumuza devam ederiz" dedi.

Hedefleriyle ilgili bir soruya da yanıt veren Akçiçek, "Şu anlık tek hedefim Fenerbahçe'de aldığım süreyi en iyi şekilde değerlendirip takımıma katkı sağlamak. En büyük hedeflerimden biri A Milli formayı giymek. Şu an tek hedefim aldığım süreleri en iyi şekilde değerlendirip takımıma en iyi şekilde katkı sağlamak. Hocamızın dedikleri çok değerli. Çok tecrübeli hoca. Onunla yaptığım her antrenmanda yeni şeyler öğreniyorum. Her yaptığımız antrenman benim için farklı bir tecrübe. Bu maçtan önce de taktiksel anlamda konuşmalarımız oldu. Taktiksel konuşmaları dışında fazla bir şey olmadı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL