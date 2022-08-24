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Fenerbahçe, Meyer ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Meyer ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Max Meyer ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Max Meyer ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında bedelsiz şekilde gelen Alman futbolcu, devre arasında Midtjylland'a kiralanmıştı.

26 yaşındaki oyuncuyu, önümüzdeki sezon İsviçre ekibi Luzern'in formasını giyecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Fenerbahçe Max Meyer Futbol Spor Haberler

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