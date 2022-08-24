Fenerbahçe, Meyer ile yollarını ayırdı Spor Haberleri Fenerbahçe Kulübü, Max Meyer ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe Kulübü, Max Meyer ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon başında bedelsiz şekilde gelen Alman futbolcu, devre arasında Midtjylland'a kiralanmıştı. 26 yaşındaki oyuncuyu, önümüzdeki sezon İsviçre ekibi Luzern'in formasını giyecek. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Fenerbahçe Max Meyer Futbol Spor Haberler

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