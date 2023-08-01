Fenerbahçe, Mert Müldür ve Miha Zajc'ı İstanbul'a getirdi

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Mert Müldür ile Sloven oyuncu Miha Zajc'ı İstanbul'a getirdi. Müldür'ün transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldiği, Zajc'ın ise yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Mert Müldür ile Sloven oyuncu Miha Zajc'ı İstanbul'a getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kendisi ve kulübü Sassuolo ile prensip anlaşmasına varılan Mert Müldür'ün, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldiği belirtildi.

Son 4,5 sezonda Fenerbahçe forması giyen ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılan Zajc'ın da İstanbul'a geldiği kaydedildi.